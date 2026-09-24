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Quilapayún se presentará en Punta Arenas para celebrar sus 60 años con la Cantata Santa María de Iquique

La mítica agrupación de la Nueva Canción Chilena actuará este sábado 26 de septiembre en el Gimnasio Confederación Deportiva. El concierto repasará la célebre obra de Luis Advis y sus temas más emblemáticos.

Periodista Web
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Un hito cultural de alta trascendencia se vivirá en la Región de Magallanes con el regreso del histórico grupo Quilapayún, icono de la Nueva Canción Chilena fundado en Santiago en 1965. En el marco de la celebración de sus 60 años de trayectoria artística, la agrupación ofrecerá un masivo concierto este sábado 26 de septiembre de 2026, a las 20:00 horas, en las dependencias del Gimnasio Confederación Deportiva de Magallanes.

El espectáculo, titulado “Cantata Santa María de Iquique y Canciones para Levantar Vuelo”, tendrá una duración estimada de dos horas. La propuesta combina la interpretación íntegra de la Cantata Santa María de Iquique —obra maestra compuesta por Luis Advis en 1969 que rememora la trágica matanza obrera de 1907— junto a los grandes éxitos de un repertorio histórico que contó con la dirección artística de figuras de la talla de Ángel Parra y Víctor Jara.

Venta de entradas e hito patrimonial

La presentación en Punta Arenas forma parte de un itinerario nacional que busca poner en valor el legado de memoria, justicia y dignidad transmitido por la banda a lo largo de seis décadas en escenarios de todo el mundo.

Las entradas para la velada musical se encuentran disponibles a través de la plataforma digital Passline (www.passline.cl) y los canales oficiales de la agrupación. Los valores del boletaje oscilan entre los $19.000 y los $42.000 (más cargo por servicio), esperando una alta convocatoria de familias y amantes de la música folclórica en la capital austral.

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