Realizarán tradicional bendición de mascotas este domingo en Porvenir y Cerro Sombrero

Una especial invitación a la comunidad de Tierra del Fuego extendió el párroco de Porvenir, padre Bernardo Astudillo, para participar este domingo 4 de octubre en la tradicional bendición de mascotas, instancia que se desarrollará de forma consecutiva en las localidades de Porvenir y Cerro Sombrero.

La primera ceremonia está programada para las 12:00 horas en Porvenir, mientras que durante la tarde, a las 19:00 horas, el encuentro litúrgico se trasladará hasta Cerro Sombrero, permitiendo que los vecinos acudan junto a sus animales de compañía a recibir la oración y el agua bendita.

Opción con fotografía para animales grandes o inquietos

El sacerdote explicó que, para aquellos vecinos que posean animales de gran tamaño, que se estresen con facilidad o sean más inquietos, se habilitó una modalidad especial de participación: “Si sus mascotas tienen un gran tamaño o son muy inquietas, pueden llevar la foto de su mascota y un frasco para que se les pueda compartir agua bendita y ustedes puedan posteriormente ponérsela en sus hogares”, detalló el padre Bernardo Astudillo.

La jornada cobra un valor litúrgico especial al desarrollarse en el marco de la festividad de San Francisco de Asís, patrono de los animales y del medio ambiente, conmemorando este año el hito de los 800 años de su fallecimiento. Desde la parroquia reiteraron el llamado a todas las familias de la provincia a sumarse a esta tradicional e inclusiva celebración comunitaria.