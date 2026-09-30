Javier Milei promociona evento en Francia con extravagante video de IA en la Torre Eiffel e invita a empresarios a “llenarse los bolsillos”

Fiel a su característico estilo en redes sociales, el presidente de Argentina, Javier Milei, difundió una extravagante pieza audiovisual generada mediante inteligencia artificial para marcar el inicio de su gira de trabajo en Francia. En el video publicado en Instagram, el mandatario aparece sosteniendo la bandera transandina mientras acaricia a un león en la cima de la icónica Torre Eiffel.

La publicación tuvo como objetivo promocionar el “Argentina Week”, un evento económico organizado por el gobierno argentino en París que busca atraer inversiones extranjeras y presentar oportunidades de negocios a grandes capitales galos. En entrevista con el medio local Le Point, el jefe de Estado envió un directo mensaje al empresariado: “Los inversores franceses son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en Argentina. Sus ganancias crearán empleo y prosperidad para los argentinos”, aseveró.

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Premios y manifestaciones en París

Durante su estadía en la capital francesa, Milei mantendrá una reunión bilateral con su homólogo Emmanuel Macron y recibirá un reconocimiento por parte del Foro Económico de París, entidad que destacó el “alcance y coherencia” del programa de reformas impulsado desde su llegada a la Casa Rosada.

No obstante, la visita presidencial también ha desencadenado diversas protestas. La Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia (ACAF) convocó a manifestaciones por temas ligados a los derechos humanos, mientras que la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) desplegó un camión publicitario por las calles parisinas exhibiendo frases donde el mandatario tildó a la prensa de “corruptos” y “basuras inmundas”, denunciando sus constantes ataques a la libertad de prensa.