Minvu mantiene planificación de desalojo en toma de Villa Las Etnias en Punta Arenas a la espera de resolución judicial

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en la Región de Magallanes confirmó que mantiene sin modificaciones la planificación para el operativo de desalojo en la toma de Villa Las Etnias, en Punta Arenas, pese al recurso de protección presentado ante la justicia por las personas que permanecen ocupando el terreno.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo, explicó que la acción judicial presentada por los ocupantes se encuentra en trámite en la Corte de Apelaciones respectiva, tribunal que deberá resolver el fondo de la materia. Sin embargo, enfatizó que, mientras no exista una orden de no innovar dictada por los magistrados que ordene frenar las diligencias, la calendarización del Ministerio se mantendrá firme.

A la espera de lo que determinen los tribunales

“Eso obviamente está dentro de la Corte de Apelaciones y ellos son los que van a tener que dictaminar. Nosotros tenemos una fecha y, por lo pronto, seguimos con esa fecha”, afirmó la autoridad regional de Vivienda.

Consultado sobre el escenario de un eventual fallo favorable a las familias o la dictación de una medida cautelar que suspenda la restitución del predio, Guajardo precisó que la institución respetará de forma estricta los cauces legales, correspondiendo a los tribunales de justicia dictaminar los pasos y procedimientos a seguir.