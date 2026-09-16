Río Verde celebró el Campeonato de la Mejor Empanada 2026 en antesala de Fiestas Patrias

La Municipalidad de Río Verde realizó con éxito el “Campeonato de la Mejor Empanada 2026”, evento diseñado para fomentar la integración comunitaria, el esparcimiento vecinal y la puesta en valor de las tradiciones culinarias de la Patagonia en vísperas de las Fiestas Patrias.

Los concursantes prepararon sus recetas en vivo utilizando puestos de trabajo y utensilios provistos por la organización municipal. Tras la deliberación del jurado evaluador, el primer lugar del certamen fue adjudicado a Eduviges Vera, seguido por María Levicoy en el segundo puesto y Blanca Del Río en la tercera posición.

Jornada festiva y Gobierno en Terreno

La actividad reunió a cerca de un centenar de vecinos y visitantes en una jornada que incluyó un almuerzo criollo, juegos tradicionales para familias y la presentación de agrupaciones de música y danza folclórica. En paralelo, se ejecutó un operativo del programa Gobierno en Terreno, permitiendo a la comunidad rural acceder a trámites y consultas de diversos servicios públicos.

La alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez Barrientos, destacó el valor del encuentro: “Río Verde es rural, pionera y acogedora, y late con el verdadero espíritu de quienes hicieron historia desafiando el viento. Septiembre hace renacer el alma de Chile con una templanza única en este confín austral”. Por su parte, el triunfador de la jornada, Eduviges Vera, agradeció la instancia expresando el orgullo de representar la cocina tradicional de la comuna.