Persecución policial en Punta Arenas termina con la detención de un conductor drogado tras huir en sentido contrario

Una temeraria persecución policial registrada durante la noche del lunes 14 de septiembre culminó con la detención de un conductor que circulaba bajo los efectos de la cocaína, luego de protagonizar una peligrosa huida por diversas calles de Punta Arenas, poniendo en riesgo a peatones y automovilistas.

El hecho se desencadenó cuando efectivos de la Sección Centauro de Carabineros realizaban patrullajes preventivos y detectaron a un vehículo no respetando la luz roja del semáforo en la intersección de Ovejero con Almirante Villarreal. Al intentar fiscalizarlo mediante señales sonoras y luminosas, el individuo aceleró intempestivamente para darse a la fuga, motivando un seguimiento controlado a distancia por parte de la policía civil y uniformada.

Captura y resultado del narcotest

Durante la evasión, el sujeto avanzó a alta velocidad, omitió múltiples señales de tránsito y llegó a circular en sentido contrario en varios tramos urbanos. La maniobra finalizó cuando el infractor abandonó el automóvil en la esquina de pasaje Sangra con pasaje El Morro para intentar escapar a pie, siendo alcanzado y reducido a pocos metros por los funcionarios en la esquina de pasaje El Morro con pasaje Rafael Sotomayor.

Tras su aprehensión, el sujeto fue sometido al examen de narcotest, el cual arrojó resultado positivo a la presencia de cocaína en su organismo. Por instrucción del Ministerio Público, el hombre fue formalizado por conducción temeraria y bajo la influencia de sustancias psicotrópicas, quedando apercibido bajo el Artículo 26 del Código Procesal Penal a la espera de citación judicial.