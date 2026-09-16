Fiscalización a carnicerías de Punta Arenas deja 64 kilos de carne decomisada en operativo contra el abigeato

Un amplio operativo de fiscalización interagencial se desplegó en diversos locales comerciales y carnicerías de Punta Arenas en el marco del Plan Regional de Seguridad Pública y Acción Rural. La intervención, coordinada por la Seremi de Seguridad Pública, buscó combatir el delito de abigeato y resguardar la salud de la población verificando la procedencia y comercialización de la carne.

Durante la revisión técnica, fiscalizadores de la Seremi de Salud de Magallanes concretaron el decomiso de 64 kilos de carne molida de vacuno, la cual se encontraba porcionada y sin la rotulación exigida por el código sanitario, representando un riesgo potencial para la salud de los consumidores.

Fiscalización integral y multicriterio

De manera simultánea, inspectores del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) auditaron la documentación de origen legal de los cortes comercializados. En el área financiera, el Servicio de Impuestos Internos (SII) emitió citaciones tras detectar irregularidades en la emisión de boletas, mientras que la Policía de Investigaciones (PDI) ejecutó controles migratorios al personal laboral de las dependencias.

El seremi de Seguridad Pública, Ronald López, destacó el alcance del despliegue: “Estamos abordando el abigeato de manera integral. Es necesario fiscalizar lo que ocurre con la carne en la cadena de comercialización final. Este no es un operativo aislado, sino parte de una planificación continua que mantendremos en distintos rubros y sectores de la región”, concluyó la autoridad.