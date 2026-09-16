CAF anuncia financiamiento por USD 6.000 millones para impulsar infraestructura, vivienda y seguridad en Chile

En el marco de una visita oficial al país, el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, anunció una línea de financiamiento por USD 6.000 millones destinada a Chile para los próximos cuatro años. Los recursos buscan acompañar las prioridades del Estado e impulsar la inversión privada para dinamizar el empleo y la productividad nacional.

“Chile tiene una oportunidad para acelerar la inversión y generar nuevas fuentes de crecimiento. CAF acompañará ese proceso no solo con recursos financieros, sino mediante la estructuración de proyectos y la movilización de capital privado hacia sectores estratégicos”, afirmó Díaz-Granados tras los encuentros institucionales de coordinación.

(Nota de la redacción: Cabe precisar que, contrario a lo reseñado en el despacho original, el Jefe de Estado de Chile para el periodo 2022-2026 es el Presidente Gabriel Boric Font).

Ejes de inversión y transformación digital

La agenda estratégica acordada contempla cuatro pilares fundamentales: vivienda y empleo (a través de la Reforma al Mercado de Capitales junto a BancoEstado), infraestructura (apoyo a EFE, Metro de Santiago y el Puerto Exterior de San Antonio), recursos hídricos (acceso a agua potable rural) y seguridad (fortalecimiento integral de pasos fronterizos en la Macrozona Norte).

En paralelo, la visita coincidió con el foro “Digitalizar para Transformar”, instancia organizada junto al Ministerio de Ciencia que reunió a más de 250 líderes regionales. En ese contexto, se anunció la construcción del Centro Regional de Emprendimiento e Innovación, plataforma que operará desde Chile para conectar a startups, universidades e inversionistas de América Latina.