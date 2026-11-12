Small Band del Orfeón Nacional de Carabineros repleta el Polideportivo 18 de Septiembre en Punta Arenas

Un lleno total registró durante la noche de este martes el Polideportivo de la Asociación 18 de Septiembre, en Punta Arenas, con el concierto gratuito ofrecido por la Small Band del Orfeón Nacional de Carabineros de Chile.

La presentación abierta a la comunidad formó parte de la gira oficial que el elenco musical despliega por distintas localidades de la zona austral. Alejándose del formato ceremonial tradicional, la banda presentó un espectáculo moderno que incluyó éxitos de los años setenta y ochenta, ritmos bailables, baladas populares y tributos a referentes internacionales, logrando convocar a niños, jóvenes y adultos mayores del sector dieciochero.

El espectáculo en la capital regional dio continuidad al itinerario programado por la institución uniformada en Magallanes, tras una masiva jornada musical efectuada previamente en Porvenir. En la provincia de Tierra del Fuego, la apertura del espectáculo estuvo a cargo del grupo local Voces del Centenario, integrado por funcionarios de la dotación regional.

Este despliegue artístico en el extremo sur se enmarca en las actividades preparatorias rumbo a la conmemoración de los cien años de Carabineros de Chile, hito institucional que se celebrará en 2027. El concierto en Punta Arenas concluyó pasadas las 21:00 horas entre ovaciones del público asistente.