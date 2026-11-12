Despiden en Punta Arenas a los 52 integrantes de la nueva campaña científica en Glaciar Unión

Punta Arenas será nuevamente el centro de coordinación logística para el desarrollo de una nueva campaña en la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión, cuya dotación de 52 integrantes fue despedida este martes 10 de noviembre en una ceremonia organizada por el Comando Conjunto Austral.

El contingente se prepara para trasladarse hacia el interior de la Antártica, donde brindará soporte operativo y técnico a las investigaciones científicas que se ejecutarán durante la temporada de verano austral.

La ceremonia de despedida estuvo encabezada por la delegada presidencial regional, Ericka Farías, acompañada por el comandante del Comando Conjunto Austral y de la V División de Ejército, general Jorge Hinojosa Riquelme, junto al comandante en jefe de la IV Brigada Aérea, general Francisco Ramírez Goñi.

Equipo interinstitucional y preparación previa

La delegación está conformada por especialistas del Instituto Antártico Chileno (INACH), efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, además de funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). El mando de la estación polar será asumido por el comandante de Grupo Víctor Yantén, encargado de conducir las operaciones durante todo el período de funcionamiento de la base.

Previo al despliegue en el continente blanco, el personal completó más de tres semanas de entrenamiento especializado en la Base Aérea Chabunco, proceso de instrucción que comenzó el 14 de octubre. La operación responde a una planificación logística iniciada a comienzos de año, que contempló revisiones técnicas y el acondicionamiento de equipos y suministros para operar en condiciones extremas.