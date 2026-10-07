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Tres figuras destacadas de Magallanes son elegidas entre los 100 Líderes Mayores 2026

Faride Zerán, Mario Isidro Moreno y Tomás Moulian fueron reconocidos por Conecta Mayor UC y El Mercurio por su invalorable aporte al periodismo, la cultura popular y el pensamiento crítico desde la región austral.

Periodista Web
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La sexta edición del reconocimiento 100 Líderes Mayores 2026, iniciativa impulsada por Conecta Mayor UC, la Pontificia Universidad Católica y El Mercurio, volvió a posicionar a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena en el mapa nacional al galardonar a tres personalidades de indiscutible trayectoria radicadas o vinculadas a la zona austral.

El certamen busca transformar la mirada social sobre la vejez y visibilizar la contribución de las personas mayores en la construcción de un país más inclusivo y reflexivo. En esta oportunidad, la nómina nacional destacó el impacto de Faride Zerán Chelech, Mario Isidro Moreno y Tomás Moulian Emparanza.

Tres referentes del periodismo, la identidad y la sociología

  • Faride Zerán Chelech (76 años): Premio Nacional de Periodismo 2007, fundadora del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y exvicerrectora. La destacada académica mantiene una activa presencia en Magallanes, aportando al debate cultural y mediático.

  • Mario Isidro Moreno (87 años): Escritor, folclorista y Ciudadano Ilustre de Magallanes. Autor de más de treinta libros, este 2026 presentó el Diccionario ilustrado de palabras y expresiones magallánicas, consolidándose como el guardián del patrimonio y la memoria viva del territorio.

  • Tomás Moulian Emparanza (87 años): Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2015 y autor del emblemático ensayo Chile actual: anatomía de un mito. Instalado en Punta Arenas, el sociólogo continúa siendo un referente del pensamiento crítico e intelectual.

La ceremonia oficial de premiación se llevará a cabo el próximo martes 3 de noviembre a las 11:00 horas y será transmitida a todo el país a través de EMOL TV, consolidando la premisa de que el liderazgo y la vocación no tienen edad.

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