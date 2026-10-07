Tres figuras destacadas de Magallanes son elegidas entre los 100 Líderes Mayores 2026

La sexta edición del reconocimiento 100 Líderes Mayores 2026, iniciativa impulsada por Conecta Mayor UC, la Pontificia Universidad Católica y El Mercurio, volvió a posicionar a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena en el mapa nacional al galardonar a tres personalidades de indiscutible trayectoria radicadas o vinculadas a la zona austral.

El certamen busca transformar la mirada social sobre la vejez y visibilizar la contribución de las personas mayores en la construcción de un país más inclusivo y reflexivo. En esta oportunidad, la nómina nacional destacó el impacto de Faride Zerán Chelech, Mario Isidro Moreno y Tomás Moulian Emparanza.

Tres referentes del periodismo, la identidad y la sociología

Faride Zerán Chelech (76 años): Premio Nacional de Periodismo 2007, fundadora del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y exvicerrectora. La destacada académica mantiene una activa presencia en Magallanes, aportando al debate cultural y mediático.

Mario Isidro Moreno (87 años): Escritor, folclorista y Ciudadano Ilustre de Magallanes. Autor de más de treinta libros, este 2026 presentó el Diccionario ilustrado de palabras y expresiones magallánicas , consolidándose como el guardián del patrimonio y la memoria viva del territorio.

Tomás Moulian Emparanza (87 años): Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2015 y autor del emblemático ensayo Chile actual: anatomía de un mito. Instalado en Punta Arenas, el sociólogo continúa siendo un referente del pensamiento crítico e intelectual.

La ceremonia oficial de premiación se llevará a cabo el próximo martes 3 de noviembre a las 11:00 horas y será transmitida a todo el país a través de EMOL TV, consolidando la premisa de que el liderazgo y la vocación no tienen edad.