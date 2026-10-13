Universidad de Magallanes lanza encuesta online para impulsar proyecto de mejoramiento del Museo del Recuerdo

Con el objetivo de integrar la visión de la ciudadanía en la puesta en valor del patrimonio regional, la Universidad de Magallanes (UMAG) abrióa la comunidad una encuesta online en el marco del proyecto de “Mejoramiento del Museo del Recuerdo”.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Unidad de Artes, Culturas y Patrimonios y la Unidad de Estudios Regionales, ambas dependientes de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la casa de estudios austral.

Relato museográfico y participación ciudadana

El cuestionario fue diseñado a partir de una previa consulta ciudadana, instancia que permitió recopilar las primeras impresiones, inquietudes y sugerencias respecto a la administración de los espacios, la conservación de las colecciones y los eventuales ajustes que requiere el relato museográfico del recinto histórico.

Desde la institución universitaria hicieron un llamado a la comunidad magallánica, gestores culturales e historiadores locales a sumarse a este proceso participativo. Los interesados en contestar la encuesta o solicitar el enlace del formulario pueden escribir directamente al correo electrónico artesculturaspatrimonios@umag.cl.