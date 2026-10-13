Trump por guerra de Rusia y Ucrania: “Han alcanzado un acuerdo porque yo he dicho que han alcanzado un acuerdo”

El mandatario ucraniano sostuvo que Kiev ha respetado la suspensión de bombardeos, pero denunció impactos contra instalaciones de gas y electricidad en Járkiv pocas horas después del anuncio de la Casa Blanca.

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El Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, declaró que su país mantiene la disposición de detener los ataques contra la infraestructura energética de Rusia, pero denunció que Moscú ha continuado bombardeando instalaciones críticas en territorio ucraniano, pese al anuncio realizado por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a un acuerdo bilateral de tregua en esta materia.

Durante su intervención en el Foro de Seguridad de Varsovia, en Polonia, Zelenski expresó su sorpresa tras registrarse un ataque ruso contra una central eléctrica, una planta de producción de gas y una estación de servicio civil en la ciudad de Járkiv, pocas horas después de que el mandatario estadounidense anunciara la supuesta suspensión de las hostilidades contra el sector energético.

Disposición de Kiev y postura de Washington

Posteriormente, en entrevista con la cadena Fox News, el líder ucraniano confirmó que sus fuerzas militares se han abstenido de atacar refinerías u obras energéticas rusas desde el domingo. “Cuando hablamos de un alto el fuego energético, solo significa una cosa: que ellos no ataquen nuestra infraestructura energética y nosotros no respondamos atacando la suya”, argumentó Zelenski, agregando que duda sobre la disposición real de Vladimir Putin para respetar lo pactado.

Por su parte, ante las preguntas de la prensa sobre la posible violación de la tregua por parte del Kremlin, Donald Trump señaló no tener constancia de los ataques y reiteró su postura en el exterior de la Casa Blanca: “Lo único que sé es que Zelenski y Putin tienen que reunirse y poner fin a esa guerra”. El intento de mediación de Washington ocurre en un contexto global donde las incursiones contra refinerías han impactado el precio internacional de los combustibles.