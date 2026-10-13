Pilotos magallánicos dominan la sexta fecha del Nacional Chile MX en Arauco

Una brillante actuación concretó la delegación de pilotos magallánicos durante el desarrollo de la sexta fecha del Campeonato Nacional Chile MX, disputada en el Circuito Los Patos MX y Off Road de la comuna de Arauco, Región del Bío Bío. Los deportistas australes volvieron a demostrar su alto nivel competitivo en un trazado de gran exigencia técnica.

En la categoría Master C, el experimentado piloto Pablo Paredes Isla se adjudicó el primer lugar del podio, consolidando un ritmo impecable que lo encamina como firme candidato al título nacional a falta de solo dos jornadas para el término del certamen. Por su parte, la categoría MX2B se ha transformado en un verdadero “campeonato aparte” dominado por los corredores de la zona: Sebastián Álvarez se quedó con el primer puesto de la fecha, escoltado por “Pablito” Paredes (segundo), Benjamín Álvarez (tercero) y Vicente Díaz (cuarto). En la tabla general de la categoría, Sebastián Álvarez lidera la serie por apenas un punto sobre Paredes.

Gran desempeño en MX2A y Novicios B

La jornada también dejó destacados pasajes para el piloto natalino Camilo Gómez en la serie MX2A, quien tras firmar un gran tercer lugar en la primera manga, finalizó en el quinto puesto general debido a desaciertos en la segunda etapa.

En tanto, el puntarenense Diego Maragaño rozó nuevamente la victoria en Novicios B, ubicándose en el segundo lugar de la fecha. La consistencia mostrada por Maragaño en su temporada debut lo consolida en la segunda posición de la clasificación general del torneo nacional.