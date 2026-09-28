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Vecinos y autoridades participan en emotivo acto ecuménico por el aniversario del Barrio 18 de Septiembre

La Parroquia Nuestra Señora de Fátima fue el escenario de una jornada de encuentro y fe organizada junto al Comité Pro Adelanto, reforzando la memoria e identidad del histórico sector de Punta Arenas.

Periodista Web
Periodista Web

Con un profundo sentido de comunidad, fe y memoria histórica, la tarde de este lunes se llevó a cabo un emotivo acto ecuménico en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, actividad organizada en conjunto por el Comité Pro Adelanto del Barrio 18 de Septiembre y la comunidad parroquial local.

La ceremonia contó con una concurrida asistencia de vecinos, históricos dirigentes sociales y diversas autoridades locales y regionales, quienes se unieron en un espacio de reflexión, oración y acción de gracias por los avances y la trayectoria del emblemático sector puntarenense.

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Tradición y espíritu comunitario

Durante la jornada se destacó el valor incalculable de la organización vecinal y los lazos de fraternidad que unen a las familias del popularmente conocido “Barrio 18”. La instancia permitió no solo rendir tributo a la historia del sector, sino también afianzar los canales de colaboración entre las organizaciones de base y las instituciones regionales.

El acto concluyó con un llamado general a mantener vivas las tradiciones, preservar la memoria colectiva y fortalecer el espíritu de cohesión social que ha caracterizado al Barrio 18 de Septiembre a lo largo de sus siete décadas de desarrollo.

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