Zona Franca de Punta Arenas acoge la tercera versión de la Feria del Libro Infantil y Juvenil “Pájaro Azul”

Con la participación de seis librerías locales de Punta Arenas y cuatro editoriales de alcance nacional, del viernes 16 al domingo 18 de octubre se llevará a cabo la tercera versión de la Feria del Libro Infantil y Juvenil “Pájaro Azul”. El encuentro tendrá como sede el sector ubicado frente a la pista de patinaje en la Zona Franca, con el objetivo de fomentar la lectura temprana y ofrecer un punto de reunión cultural para las familias de la Región de Magallanes.

La iniciativa busca transformar el espacio comercial en un centro de mediación lectora, disponiendo una variada oferta de títulos junto a una programación pensada tanto para lectores habituales como para niños y jóvenes que buscan su primer acercamiento a los libros.

Fomento lector y revalorización del libro impreso

Leonor Harris, organizadora de la actividad, explicó el sentido que impulsa esta nueva edición: “Queremos que los niños y jóvenes descubran que leer no es una obligación, sino una posibilidad infinita de goce, imaginación, curiosidad y comprensión del mundo y de sí mismos. Un libro puede despertar preguntas, abrir una conversación familiar o acompañarnos durante toda la vida. Por eso reunimos a libreros y editoriales en un mismo espacio; formar nuevos lectores es una tarea colectiva y cada encuentro con un libro puede convertirse en el comienzo de una gran historia”.

Asimismo, la propuesta apunta a revalorizar el trabajo de las librerías independientes y sellos editoriales, promoviendo el formato impreso y la experiencia directa con la literatura en un entorno dominado por el uso constante de dispositivos digitales.

Programación por jornada

La feria abrirá sus puertas al público el viernes 16 a las 10:00 horas, contemplando su ceremonia inaugural e inicio de actividades a las 11:00 horas. El horario de funcionamiento se extenderá de 10:00 a 20:00 horas el viernes y sábado, mientras que el domingo culminará a las 19:00 horas.

El sábado 17 de octubre, el programa comenzará a las 11:00 horas con cuentacuentos en Kamishibai —técnica tradicional japonesa basada en láminas ilustradas— a cargo de Ignacia Hervia e Inés. A las 12:00 horas, María José Rosselló presentará la obra Simone, la pastora de los mares (Editorial Claraboya). En el bloque de la tarde, a las 15:00 horas, María Pastora y Francisco Sánchez encabezarán Cuentos Antárticos y algo más, espacio centrado en la narrativa del territorio austral.

Posteriormente, a las 16:00 horas, se presentará el cuentacuentos Una grande y gorda mentira (Editorial Recrea), relatado por Begoatómica. A las 17:00 horas, Ignacia Hervia liderará un conversatorio sobre la Medalla Colibrí de IBBY Chile, distinción que reconoce lo mejor de la edición infantil y juvenil en el país. La jornada cerrará a las 18:00 horas con la narración de Tren Tren y Cai Cai, relato basado en la tradición oral mapuche.

El domingo 18 de octubre, las actividades se reanudarán a las 12:00 horas con Pudupu, el Pudú que no quería lavarse los dientes, a cargo de Begoña Maldonado (Editorial Recrea). A las 15:00 horas, Verena Balderas (“Verecuentos”) ofrecerá una presentación enfocada en la primera infancia, seguida a las 16:00 horas por Verónica Soto con la narración de El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza.

Homenaje regional

La jornada de cierre incluirá un homenaje a la memoria de Rosamaría Solar, investigadora y editora magallánica fallecida este año. La conmemoración contará con la participación del músico Francisco Abarzúa en guitarrón, junto a Pablo Ruiz y Nitzame Mayorga. A las 17:40 horas, Mayorga presentará el cuentacuentos El sueño de Elvis, texto de autoría de la homenajeada.

La tercera edición de la feria concluirá con la intervención Cuentos en movimiento, dirigida por la actriz Indira Jiménez, una propuesta lúdica que integra el juego y la lectura para toda la comunidad. La entrada a todas las actividades es liberada.