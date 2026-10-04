Ajedrecistas magallánicos destacan en la final nacional Sub-14 de los Juegos Deportivos Escolares del IND

Una brillante actuación concretó la delegación de ajedrez de la Región de Magallanes en la final nacional Sub-14 de los Juegos Deportivos Escolares, evento organizado por el Instituto Nacional de Deportes (IND) en la localidad de Mantagua, comuna de Quintero.

La delegación estuvo integrada por Fernanda Alvarado Noceti (Colegio Cruz del Sur) y Fernanda Cárdenas Vargas (Colegio Pierre Faure) en la categoría damas, junto a Nicolás Vera Del Río (Colegio Luterano) y Roderick Henríquez Rivas (Colegio Punta Arenas) en varones, bajo la conducción técnica de Mauricio Fernández y José Rojas.

Podio por equipos y destacados lugares individuales

El hito más relevante del certamen lo consiguió la dupla masculina compuesta por Nicolás Vera y Roderick Henríquez, quienes alzaron el tercer lugar nacional por equipos, recibiendo el trofeo de manos de la medallista sudamericana Valentina Toro, embajadora del torneo.

En el plano individual, que congregó a los 32 mejores tableros de Chile por categoría, Fernanda Alvarado y Roderick Henríquez obtuvieron el quinto lugar nacional, mientras que Nicolás Vera y Fernanda Cárdenas se posicionaron en el top 16 del campeonato.

El técnico Mauricio Fernández, instructor del Club Deportivo Español —institución donde militan tres de los cuatro deportistas—, valoró el desempeño: “Estamos muy contentos con los resultados, el nivel estuvo altísimo y disputamos el podio hasta la última partida, demostrando el gran espacio de crecimiento que tiene el ajedrez en la región”.