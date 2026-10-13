Ariela Mansilla cierra una brillante actuación en el Panamericano Máster de Ciclismo con dos medallas de bronce en Bolivia

La destacada pedalera magallánica Ariela Mansilla culminó una inolvidable presentación en el Torneo Panamericano Máster de Ciclismo 2026, certamen continental disputado en las rutas de la ciudad de Tarija, Bolivia. La deportista puntarenense sumó dos nuevas medallas de bronce en la jornada de cierre del torneo.

Mansilla logró subirse al podio tras obtener el tercer lugar en la prueba de Fondo y repetir la tercera posición en la exigente especialidad de Criterium, ambas correspondientes a la categoría Máster A2. Estas dos preseas de bronce se suman al histórico título de Campeona Panamericana Máster en la prueba de Contrarreloj que la ciclista austral conquistó en los primeros días de competencia.







Esfuerzo, preparación y respaldo regional

Integrante activa del Club Deportivo Patagonia Outdoor de Punta Arenas y representante de la selección chilena de la disciplina, la deportista completó un intenso proceso de preparación previa desarrollado fuera de la Región de Magallanes para aclimatarse a las exigencias de la alta competencia.

El desempeño de la ciclista fue ampliamente valorado por la comunidad deportiva regional, destacando además el apoyo del empresariado local y firmas como Cyclestec, cuyo auspicio facilitó el traslado, la logística y la indumentaria técnica necesaria para que la deportista pusiera el nombre de Punta Arenas y Chile en lo más alto del ciclismo americano.