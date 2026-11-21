La ministra de Educación, María Paz Arzola, confirmó que el Gobierno buscará introducir modificaciones al programa “Yo Elijo Mi PC”, iniciativa destinada a estudiantes de Enseñanza Básica, con el propósito de fortalecer su impacto educativo en las salas de clases.

El anuncio se produce luego de que el Ejecutivo y parlamentarios alcanzaran un acuerdo para restituir los recursos de las Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicación (TIC) de Junaeb, reponiendo $35 mil millones en la partida presupuestaria del Ministerio de Educación tras semanas en que la continuidad del beneficio estuvo en duda.

En declaraciones entregadas a Emol, la secretaria de Estado detalló que el programa mantendrá su entrega, aunque será reformulado de cara a 2028 para asegurar un uso efectivo de los equipos. El compromiso apunta a “avanzar en lo que es la formación digital de los profesores para justamente darle también un cumplimiento a los objetivos pedagógicos que puede tener la entrega de los computadores”.

Arzola sostuvo que la modificación no regirá el próximo año, sino que se proyecta a mediano plazo para garantizar que “se logre el impacto que uno espera con recursos públicos”.

Diagnóstico sobre los SLEP

Durante la misma entrevista, la titular de la cartera abordó la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), advirtiendo falencias administrativas y financieras en el sistema.

“Nos encontramos con que había un déficit importante de financiamiento que no estaba siendo transparentado”, afirmó Arzola, agregando que la cartera enfrenta “un desafío en términos de la gestión por parte de los servicios locales”.