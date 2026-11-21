El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que las empresas tecnológicas estadounidenses que construyan centros de datos de inteligencia artificial en otros países enfrentarán “un impuesto tremendo” y sanciones económicas.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario fundamentó su postura en la competencia tecnológica con Beijing. “No vamos a permitir que los centros de datos se vayan a otros países porque China se quedará con todos, y no vamos a permitir que eso ocurra. Y vamos a imponer sanciones enormes a las empresas que intenten hacerlo”, afirmó Trump.

El jefe de Estado no entregó detalles sobre el mecanismo que utilizaría para aplicar estos gravámenes y reconoció que todavía no había comunicado el plan a sus propios funcionarios.

Llamado a las comunidades y debate energético

En paralelo, el gobernante instó a los ciudadanos estadounidenses a permitir la instalación de estas infraestructuras en sus localidades y a negociar compensaciones con las firmas desarrolladoras. “Deberían aprovechar los centros de datos. Hagan que les paguen, hagan que le paguen a su comunidad, pero no los bloqueen. Queremos que lo construyan aquí”, sostuvo.

El despliegue de grandes almacenes de servidores ha generado rechazo en distintas comunidades de Estados Unidos, lo que ha llevado a las compañías tecnológicas a ofrecer mayores aportes locales y menores exenciones tributarias para destrabar los proyectos.

A este escenario se suma la presión sobre el suministro eléctrico. Este jueves, el Senado aprobó una legislación bipartidista destinada a acelerar los permisos para construir centrales eléctricas y líneas de transmisión, iniciativa que obliga además a los centros de datos a costear la energía que consumen y las mejoras asociadas a la red. Trump respaldó el proyecto —que ahora pasará a la Cámara de Representantes—, asegurando que impulsará nuevas construcciones en el sector energético.