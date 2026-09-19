Asociación de Vóleibol de Punta Arenas conforma histórico proceso de preselección regional Sub-14

Con el propósito de impulsar el recambio generacional y posicionar el talento magallánico en el circuito nacional, la Asociación de Vóleibol de Punta Arenas (AVPA) hizo oficial la formación de las preselecciones regionales Sub-14 en categorías femenina y masculina (deportistas nacidos entre los años 2012 y 2014).

El proceso de visoria estuvo a cargo de los entrenadores Ignacio Avillo y Roberthino Hodge, quienes junto a sus cuerpos técnicos presenciaron diversos torneos locales para evaluar a jugadoras y jugadores de clubes como Taiiu, Alemán, CAVH, Esencias, Volkai, Porvenir, Unión y Selknam. Tras esta primera etapa, la nómina inicial quedó conformada por 22 damas y 19 varones, manteniéndose como un proceso de nómina abierta según el rendimiento de los deportistas.

Proyección nacional y apoyo institucional

El representante de la AVPA, Sebastián Ponce, valoró la concreción de este proyecto: “Este es un sueño que veníamos trabajando hace mucho tiempo. Queremos que nuestros niños y niñas tengan más oportunidades, que puedan representar a Magallanes y seguir creciendo deportiva y personalmente. Sabemos el talento que existe en nuestra región y creemos que esta selección es un paso muy importante para proyectarlo a nivel nacional”, destacó.

El plan de trabajo considera entrenamientos coordinados que no interfieran con los compromisos de los deportistas en sus respectivos clubes, sumando además la inserción de estas categorías en la competencia regional de nivel Sub-16 para elevar el ritmo de juego. El hito cuenta con el respaldo de las empresas Buses Taqsa-Marga, Transportes Vilicic, Servinaut y Concremag.