Atletas magallánicas destacan en los Juegos Deportivos Escolares 2026 en Valparaíso

Una destacada y meritoria actuación está protagonizando la delegación de atletismo que representa a la Región de Magallanes en los Juegos Deportivos Escolares 2026, cita nacional que por estos días se desarrolla en las pistas de la Región de Valparaíso.

El representativo austral está integrado por jóvenes deportistas pertenecientes al Club Deportivo Extremo Austral, pertenecientes a las aulas del Liceo María Auxiliadora y del Colegio Alemán de Punta Arenas. Las atletas han logrado situarse entre las mejores competidoras a nivel país, registrando sus mejores marcas personales en las diferentes pruebas de la cita nacional.

Podio y liderazgo en el Pentatlón

Dentro del desempeño del equipo regional sobresale la actuación de Isabella Montero Tamayo, quien con apenas 12 años de edad es la única seleccionada de Magallanes en la exigente disciplina del Pentatlón.

Durante la jornada del miércoles, la deportista magallánica deslumbró al adjudicarse el tercer lugar nacional en la prueba de 80 metros vallas. La competencia continuará durante los próximos días con el resto de las pruebas combinadas, donde las atletas del territorio austral siguen sumando ubicaciones de avanzada y dejando en alto el pabellón magallánico.