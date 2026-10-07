Autódromo de Cabo Negro se alista para una nueva edición del “Cuarto de Milla Nocturno” en Punta Arenas

El rugir de los motores y la velocidad volverán a tomar la recta del emblemático Autódromo de Cabo Negro en Punta Arenas con la llegada de una nueva versión del tradicional “Cuarto de Milla Nocturno”. El evento, correspondiente a la quinta fecha de la temporada del campeonato tuerca, es organizado por la agrupación 402 Drag Puq y disputará en esta oportunidad la copa “Tecsognv”, contando además con el respaldo técnico del Club de Volantes de Magallanes.

La organización recordó a los pilotos e itinerantes que el proceso de registro se encuentra en sus últimas horas, fijándose el cierre oficial de las inscripciones para este jueves a las 23:59 horas. La cita promete reunir a decenas de competidores que buscarán marcar sus mejores registros contra el reloj tanto en pista diurna como bajo la luz artificial de la noche magallánica.

Categorías en competencia

Para esta quinta jornada, la grilla se estructurará en siete categorías organizadas por tiempos de aceleración: