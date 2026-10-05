Barrio Sur y Puerto Natales clasifican a la segunda fase de las eliminatorias adultas de fútbol en Magallanes

Una jornada cargada de dramatismo y fútbol se vivió este domingo 4 de octubre en las canchas de Punta Arenas, con la disputa de las llaves de revancha en la clasificatoria regional de selecciones adultas con miras al Campeonato Nacional de Los Ríos (Río Bueno y La Unión).

En el Estadio Ramón Cañas, la selección de Punta Arenas recibió a Barrio Sur tras el 4-1 de la ida. Pese a que Punta Arenas logró ponerse 4-1 en los 90 minutos reglamentarios con un hat-trick de Juan “Piojito” Gallardo y un tanto de Eric Fuentes (mientras que Renfor Mellado y Matías Huinao descontaban para la visita), el 4-3 final forzó el tiempo suplementario. En el alargue, la figura de Óscar Soto fue determinante al anotar un doblete (5′ y 19′) para decretar el 2-0 que selló la clasificación sureña y la eliminación del cuadro local.

18 de Septiembre y Puerto Natales avanzan en penales

En tanto, en el recinto de la Asociación 18 de Septiembre, el representativo de “La 18” cumplió con la obligación de ganar en los 90 minutos frente a la selección de Puerto Natales (Última Esperanza). Un doblete de Franco Triviño (68′ y 81′) estructuró el 2-0 y llevó la serie a la prórroga, donde mantuvieron la paridad sin goles. Con la caída previa de Punta Arenas, ambos elencos aseguraron su pase a la siguiente ronda, resolviendo el ganador de la llave en lanzamientos penales con triunfo natalino por 6 a 5.

En los compromisos juveniles, Punta Arenas goleó 5-1 a Porvenir en el Ramón Cañas, mientras que la 18 de Septiembre e Ypané/Barrio Sur empataron 0-0. La próxima fecha adulta medirá a Porvenir vs. Última Esperanza y a la 18 de Septiembre ante Barrio Sur.