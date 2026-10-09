Campeonato Regional de Enduro 2026-2027 arranca su primera fecha en el sector de La Discordia en Punta Arenas

Los motores volverán a rugir en la capital regional con el inicio oficial de la temporada 2026-2027 del Campeonato Regional de Enduro. La primera fecha del certamen tuerca se disputará durante el fin de semana del sábado 17 y domingo 18 de octubre en un trazado preparado para la ocasión en el sector de “La Discordia”, ubicado en el kilómetro 12,5 Sur de la Ruta 9 en Punta Arenas.

La organización del evento estará a cargo de Enducross Motoclub, entidad que dispondrá una logística especial para acoger tanto a las futuras promesas como a los pilotos consagrados de la Patagonia. El cronograma fijó las pruebas de las categorías infantiles para la jornada del sábado 17, mientras que los adultos saltarán a la pista el domingo 18 para sumar los primeros puntos del ranking regional.

Inscripciones abiertas

Desde la organización informaron que el proceso de inscripción para los deportistas de las distintas categorías ya se encuentra plenamente habilitado a través de los canales oficiales del club.

El plazo límite para completar el registro de competidores finalizará impostergablemente el jueves 15 de octubre a las 23:59 horas, por lo que se hizo un llamado a las delegaciones locales y de otras comunas a confirmar su participación con anticipación para asegurar su lugar en la grilla de partida.