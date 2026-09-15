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Ciclista magallánica Ariela Mansilla se corona campeona invicta en la Vuelta Máster Copiapó

La deportista puntarenense dominó de principio a fin la competencia al adjudicarse la victoria en las tres etapas disputadas. El triunfo sirve como preparación para representar a Chile en el Panamericano Máster de octubre.

Periodista Web
Periodista Web

Con una actuación categórica de principio a fin, la ciclista magallánica Ariela Mansilla se quedó con el título absoluto de la Vuelta Máster Copiapó, certamen que reunió durante el fin de semana a destacados exponentes del ciclismo nacional en la Región de Atacama.

El triunfo de la deportista de Punta Arenas fue absoluto al imponerse en las tres etapas del campeonato: se adjudicó la prueba de fondo, dominó la exigente jornada de contrarreloj y selló su campeonato en el circuito final. Con este rendimiento perfecto, Mansilla finalizó en lo más alto de la clasificación general.

Rumbo al Panamericano

Tras la victoria, la representante de la Patagonia destacó la preparación de cara a sus próximos desafíos internacionales: “Más allá del resultado deportivo, el campeonato representa la recompensa a un proceso marcado por la disciplina y el objetivo principal de representar a Chile en el próximo Panamericano Máster en el mes de octubre, expresó la ciclista.

Asimismo, la atleta valoró el respaldo de sus auspiciadores locales, entre ellos el club deportivo federado Patagonia Outdoor y la tienda Cycletec de Punta Arenas, aliados clave en su preparación y desarrollo en el circuito máster nacional.

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