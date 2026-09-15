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Comunas de Magallanes comienzan a recibir recursos de la cuarta cuota del Royalty Minero

Nueve municipios de la región acceden a fondos del Fondo de Equidad Territorial para fortalecer la inversión local y responder a urgencias comunitarias. A nivel nacional se han transferido más de $226 mil millones en el año.

Periodista Web
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El Jefe de la Unidad Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Javier Labrín Jofré, confirmó que a partir de este lunes los municipios de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena comenzaron a recibir las transferencias de la cuarta cuota del Royalty Minero.

En la zona austral, nueve comunas acceden a estos aportes directos mediante el Fondo de Equidad Territorial (FET), alcanzando una inversión total acumulada en la región de $2.734.005.261. Con esta entrega, el mecanismo de recaudación minera suma $226.535.100.000 transferidos a nivel nacional en lo que va del año, desglosados en $171.617.500.000 para el FET y $54.917.600.000 destinados al Fondo Comunas Mineras.

Destino de las inversiones locales

El Representante Regional de la Subdere enfatizó que el objetivo de esta política pública es otorgar autonomía financiera a las administraciones locales para atender demandas históricas en los barrios. “El llamado a las autoridades locales es a priorizar el uso de estos recursos para responder a las urgencias reales de las familias magallánicas, ya sea fortaleciendo la seguridad, mejorando la infraestructura o recuperando espacios públicos”, sostuvo Labrín.

El Royalty Minero es un tributo aplicado a las grandes empresas del rubro que redistribuye cerca de 450 millones de dólares anuales entre regiones y municipios del país, buscando acortar brechas presupuestarias y mejorar los servicios de salud, educación e infraestructura urbana.

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