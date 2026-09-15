Líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firman inédito pacto para desafiar el poder del Reino Unido

Los principales líderes nacionalistas e independentistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte dieron un paso inédito en sus aspiraciones de autodeterminación al firmar un memorando conjunto este lunes 14 de septiembre en Cardiff. El acuerdo proclama el derecho de cada nación a decidir su futuro político y cuestiona abiertamente la autoridad del Parlamento británico en Westminster para bloquear eventuales procesos democráticos.

El documento fue suscrito por John Swinney (Partido Nacional Escocés), Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru de Gales), Michelle O’Neill (Sinn Féin y primera ministra de Irlanda del Norte) y Mary Lou McDonald (Sinn Féin de la República de Irlanda). Aunque el texto reconoce que cada territorio mantiene circunstancias y calendarios constitucionales distintos —desde la independencia escocesa hasta la reunificación irlandesa—, establece un frente político común bajo la premisa de que “el tiempo de Westminster llega a su fin”.

Impacto del Brexit y apoyo de Trump

Uno de los ejes centrales del memorando es el rechazo al impacto económico del Brexit y la voluntad compartida de reconstruir relaciones directas con la Unión Europea. La cumbre coincide además con un escenario de renovada atención internacional, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump expresara públicamente su respaldo a una eventual reunificación de la isla de Irlanda.

Por su parte, el Gobierno británico desestimó el alcance de la reunión en Cardiff. Desde Londres enfatizaron que la prioridad del Ejecutivo está centrada en aliviar el costo de vida de los ciudadanos y promover los valores compartidos del Reino Unido, calificando los debates constitucionales y las demandas de nuevos referéndums como elementos de división.