El Club Deportivo AEP de Ushuaia se coronó campeón del Encuentro Binacional de Vóleibol Sub 12 Mixto, torneo formativo disputado durante el pasado fin de semana en el Gimnasio Municipal Mario Zavattaro de Porvenir, en la Provincia de Tierra del Fuego.

La competencia, impulsada por la Municipalidad de Porvenir a través de su Oficina Municipal de Deportes y Recreación, reunió a seis equipos representativos de Chile y Argentina.

En el podio del torneo destacaron dos cuadros magallánicos: el segundo lugar quedó en manos del anfitrión Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes (LBHM) de Porvenir, mientras que la tercera posición fue obtenida por el Club Deportivo Selknam de Punta Arenas.

Clasificación final del certamen

Primer lugar: Club Deportivo AEP (Ushuaia, Argentina). Segundo lugar: Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes (Porvenir). Tercer lugar: Club Deportivo Selknam (Punta Arenas). Cuarto lugar: Universitario (Río Grande, Argentina). Quinto lugar: Taller Municipal “A” (Porvenir). Sexto lugar: Taller Municipal “B” (Porvenir).

Integración deportiva en Tierra del Fuego

Desde la organización señalaron que el propósito de la jornada fue generar espacios de competencia temprana para niños y niñas de la comuna, fomentando el compañerismo y el trabajo en equipo, además de sostener el intercambio deportivo con clubes de Ushuaia y Río Grande para fortalecer el roce competitivo de las series menores en la isla.