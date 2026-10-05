Club Deportivo Cosal celebra aniversario recordando sus 44 años de historia en el fútbol de Magallanes

Tras dominar de forma consecutiva los campeonatos laborales de la zona, el representativo futbolístico de la empresa Constructora Salfa dio un salto decisivo hacia el fútbol federado un 4 de octubre de 1982, fecha en que se constituyó formalmente para incorporarse a la Asociación de Fútbol de Punta Arenas.

Desde su primera temporada —donde se coronó campeón de Segunda División con un plantel conformado por trabajadores—, el Club Deportivo Salfa (posteriormente Cosal) comenzó a consolidarse como un animador permanente de las finales frente a históricas potencias locales como Chile, Prat, Scout, Español y Sokol. Su primer gran hito en la serie de honor llegó en 1987, cuando conquistó su primer título oficial ante Español con un recordado gol de Mario Enrique Galindo, exfigura de Colo Colo que acababa de sumarse a la institución.

Época dorada, multicampeonatos y proyección nacional

Bajo las directivas encabezadas por Héctor “Panchito” Uribe, Isabel Pérez, Baudilio Ojeda, Víctor Aburto y el respaldo de Guillermo Salinas, Cosal inició un fructífero camino deportivo. Con la conducción técnica del estelar Juan Soto Mura (“El Niño Gol”), el propio Mario Galindo, Sergio “Manzana” Ojeda, Eduardo Manzo, Luis Mayorga, Manuel Cárdenas y Rodolfo Rogel, el club cosechó una seguidilla de coronas locales y regionales entre los años 1990 y 2006, convirtiéndose en uno de los elencos más ganadores del fútbol patagónico.

El hito más importante de su trayectoria se registró en 1998, cuando el elenco verde-amarillo obtuvo el subcampeonato nacional de clubes campeones en Pichilemu tras ganar el Zonal Sur en Santiago bajo la dirección técnica de Mario Galindo y Eduardo Manzo. Actualmente, Cosal mantiene su vigencia competitiva en la serie de honor de Punta Arenas, trabajando fuertemente con las series menores para proyectar su legado en el deporte regional.