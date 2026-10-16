Colegio Británico de Punta Arenas organiza torneo de futsal para apoderados y profesores

Entre el 16 y el 18 de octubre, las instalaciones del recinto deportivo del The British School de Punta ArenasHaz clic para abrir el panel lateral y obtener más información albergan la primera versión del Torneo de Futsal Categoría Apoderados, iniciativa impulsada por la rama de futsal del Club Deportivo TBS que busca convocar a las familias magallánicas en torno al deporte y la sana competencia.

El campeonato reúne a seis representativos sénior pertenecientes al Colegio Miguel de Cervantes, Colegio Charles Darwin, Colegio Punta Arenas, Colegio Cruz del Sur y dos planteles del establecimiento anfitrión: uno integrado por padres y apoderados, y otro compuesto exclusivamente por profesores.

Reconocimiento al campeón nacional

La organización explicó que la iniciativa nació de la inquietud de los apoderados por pasar del rol de espectadores en las graderías al terreno de juego. “Muchas veces acompañamos a nuestros hijos a sus torneos; esta vez queríamos ser los protagonistas en la cancha y que nuestras familias nos hagan barra”, detallaron desde la comisión organizadora.

La ceremonia inaugural, fijada para el viernes 17 de octubre a las 19:00 horas en la sede de Waldo Seguel 454, tiene como invitado de honor al equipo escolar del Liceo San José, reciente campeón nacional de la disciplina que representará a Chile en el Sudamericano Escolar en Ecuador. En palabras de Daniel Groves Navarro, delegado de la rama de futsal del Club Británico, la presencia del plantel busca rendirles homenaje como inspiración local y apoyar las actividades para el financiamiento del viaje de sus apoderados al certamen continental.