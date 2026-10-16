Magallanes inicia temporada de pesca recreativa 2026-2027 enfocada en el turismo y la conservación

Este 16 de octubre comenzó oficialmente la temporada de pesca recreativa 2026-2027 en todas las aguas continentales de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, período que se mantendrá vigente hasta el 14 de abril de 2027. Autoridades de Economía, Sernatur, Sernapesca y la Dirección Zonal de Pesca se reunieron en la costanera de Punta Arenas para dar el inicio formal y destacar la relevancia de esta actividad para el dinamismo del turismo y la economía regional.

Durante el hito de lanzamiento, las autoridades hicieron un firme llamado a promover una práctica sustentable y de bajo impacto ambiental. El seremi de Economía, Francisco Birke, recordó las condiciones excepcionales de los ríos locales y el creciente interés por la disciplina, destacando que durante 2025 se gestionaron más de 2.780 licencias en la zona. Por su parte, el director regional de Sernatur, Mauricio Peña y Lillo, y la directora zonal de Pesca, Nurys Lobos, valoraron la pesca recreativa como un motor económico para la hotelería, el transporte y la gastronomía, resaltando además su arraigada tradición familiar.

Normativa, licencias y límites de captura

Respecto a las exigencias legales, la directora regional de Sernapesca, Ximena Gallardo, remarcó que es obligatorio portar la licencia de pesca recreativa, la cual se puede tramitar de forma digital en el sitio web del servicio. Mencionó que quedan exentos de este pago los menores de 12 años, los adultos mayores de 65 años y quienes estén inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad.

En cuanto a las cuotas de extracción, la normativa fija un límite máximo diario de tres ejemplares de salmónidos o 15 kilogramos por jornada (lo que se cumpla primero). Asimismo, se exige el uso exclusivo de aparejo personal, se prohíbe de manera absoluta la utilización de carnada viva y se recuerda que está estrictamente prohibida la comercialización de las capturas. Finalmente, la autoridad instó a los pescadores a revisar previamente los sectores con medidas especiales de conservación antes de planificar sus salidas de pesca.