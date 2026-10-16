INIA y Gobierno Regional entregan 90 toneladas de papa semilla a productores de Punta Arenas y Magallanes

En las dependencias de la Asociación Gremial de Agricultores y Afines de Magallanes, ubicadas en Avenida Los Generales N° 0350, se llevó a cabo la entrega de papa semilla certificada a 200 agricultores de la comuna de Punta Arenas, en el marco del programa de sostenibilidad de la producción de papas en la zona austral.

La iniciativa es financiada por el Gobierno Regional de Magallanes y ejecutada por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA Kampenaike) junto al INDAP y el SAG. El programa contempla la distribución de más de 90 toneladas de insumos de alta calidad en toda la región, consolidando una línea de trabajo que cumple diez años de desarrollo continuo y que beneficia en total a más de 500 pequeños productores locales.

Ciencia aplicada y calendario agrícola

El proyecto destaca por poner el trabajo científico de una década al servicio de la Agricultura Familiar Campesina. Gracias a la ampliación del Centro Experimental Kampenaike —que escaló su superficie de multiplicación de una a cinco hectáreas—, se garantizó el suministro de variedades nativas mejoradas como Patagonia, Porvenir y Yaique, desarrolladas por profesionales de INIA para adaptarse a los suelos y al clima magallánico.

La entrega del material vegetativo resulta clave para el calendario agrícola de los sectores rurales de la capital regional, marcando el inicio formal de las labores de siembra tras las lluvias primaverales. La distribución no solo asegura semilla sana y libre de plagas para lograr un alto rendimiento por metro cuadrado, sino que fortalece la seguridad alimentaria local y la comercialización de productos regionales de alta calidad.