Colegio Charles Darwin se corona campeón nacional de básquetbol femenino en los Juegos Deportivos Escolares

Un nuevo hito para el deporte escolar austral se vivió en el marco de los Juegos Deportivos Escolares, donde el equipo de básquetbol femenino del Colegio Charles Darwin se consagró campeón nacional tras una brillante campaña en cancha.

El elenco puntarenense demostró solidez técnica y espíritu colectivo para superar a las principales delegaciones regionales del país, alzándose con la copa de campeonas y dejando el nombre de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena en el peldaño más alto del podio nacional.

Rumbo al Sudamericano de Guayaquil

Junto con la obtención del título nacional, el triunfo le otorgó al Colegio Charles Darwin el boleto directo como representante de Chile en el próximo Sudamericano Escolar, certamen internacional que se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

Con este logro, el joven plantel magallánico inicia una nueva etapa de preparación técnica e institucional para llevar la bandera chilena y los colores de la Patagonia a la alta competencia escolar del continente.