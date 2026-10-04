Estudios de Milodón Comunicaciones sufren daños durante la madrugada en Puerto Natales

Los estudios de Milodón Comunicaciones, ubicados en calle Yungay, en Puerto Natales, fueron objeto de daños durante la madrugada de este domingo, en un hecho que habría sido protagonizado por una persona que quedó registrada en cámaras de seguridad del sector.

De acuerdo con la información proporcionada por el propio medio, el hecho ocurrió alrededor de las 2:45 horas, cuando una persona habría provocado daños en las instalaciones de la empresa de comunicaciones.

Según señalaron desde Milodón Comunicaciones, existen registros de varias cámaras del sector que permitirían identificar y establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Durante esta jornada, representantes del medio se encuentran realizando las diligencias correspondientes y procediendo a efectuar la denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI).

Desde Milodón Comunicaciones lamentaron lo ocurrido y destacaron el trabajo que desarrollan diariamente para mantener informada a la comunidad.

“Lamentamos este tipo de situaciones, ya que con mucho esfuerzo hemos trabajado para informar respetuosamente a la comunidad”, señalaron desde el medio.