Detienen en Punta Arenas a pasajero que ingresó a Chile con más de 14 mil dólares sin declarar

Un ciudadano chileno procedente de Reino Unido fue formalizado por el delito de contrabando de divisas, tras ser detectado en el Aeropuerto de Punta Arenas con 14.146 dólares en efectivo —portados en libras esterlinas— que no declaró al ingresar al país.
El sujeto había entrado a Chile por Santiago y se trasladó posteriormente a Magallanes. Al ser fiscalizado por el Servicio Nacional de Aduanas y Carabineros, se constató que no había realizado la declaración obligatoria requerida para montos superiores a 10.000 dólares.
En la audiencia de control de detención, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas fijó la medida cautelar de arraigo nacional y estableció un plazo de 60 días para la investigación de los hechos.