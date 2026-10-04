Eduardo Frei respalda adhesión de Chile al “Escudo de las Américas” impulsada por el Gobierno

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle salió públicamente a respaldar la integración de Chile al denominado “Escudo de las Américas”, iniciativa impulsada bajo la administración del Presidente José Antonio Kast para combatir las redes delictuales con alcance transnacional.

A través de una carta abierta publicada en el diario El Mercurio, el exjefe de Estado enfatizó que la articulación con otros países es el único camino viable para frenar el avance de las organizaciones criminales. “Ninguna nación, y Chile no es una excepción, puede responder actualmente de manera aislada ante las organizaciones delictuales que actúan a escala regional. La cooperación en ese ámbito más amplio es indispensable para proteger a los ciudadanos, las comunidades y las familias”, sostuvo la exautoridad.

Intercambio de información y persecución patrimonial

En su escrito, Frei recalcó que la incorporación a este mecanismo voluntario abrirá herramientas concretas para el sistema de persecución penal chileno, permitiendo compartir datos de inteligencia de forma oportuna, capacitar a personal de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI), además de robustecer los controles fronterizos.

“Estas herramientas permitirán identificar rutas, seguir flujos financieros, desarticular cadenas logísticas y llevar ante la justicia a quienes dirigen y financian las bandas criminales”, puntualizó el expresidente, haciendo hincapié en que una estrategia moderna de seguridad debe integrar inteligencia, persecución patrimonial y cooperación judicial conjunta en la región.