Comunal Llanquihue y Providencia se coronan campeones de la 26ª edición del Torneo de Básquetbol U13 “Agustín Giner” en Punta Arenas

A gimnasio lleno en las instalaciones del Club Sokol Croata, concluyó con éxito la 26ª edición del Campeonato de Básquetbol U13 “Agustín Giner”, certamen que año a año reúne al talento formativo del baloncesto nacional y de la Patagonia argentina en la capital de la Región de Magallanes.

La competencia se disputó en los recintos del Sokol, Confederación Deportiva y Polideportivo 18 de Septiembre, congregando a un total de 26 equipos divididos en damas y varones. En esta versión, el homenaje principal recayó en Agustín Giner, histórico y recordado jugador de la institución croata.

Cuadro de campeones y distinciones individuales

En la categoría femenina, Comunal Llanquihue se alzó con el título tras vencer en la gran final a Español por un marcador de 72-49. El tercer puesto quedó en manos de Universitarios (Santiago), que superó a Pumas por 86-48. La jugadora Sofía Talma (Comunal Llanquihue) fue elegida como la Jugadora Más Valiosa (MVP) del torneo.

Por su parte, en la definición masculina, la escuadra de Providencia impuso su ritmo frente al anfitrión Sokol, logrando la corona tras ganar 92-50. En la disputa por el bronce, Puerto Varas Basquet venció a Universidad de Chile por 79-71. El galardón al MVP de la rama masculina fue otorgado a Santiago Farías (Providencia). Además, Marthina Paredes (Comunal Llanquihue) y Tomás Fernández (Sokol) fueron reconocidos con el premio a la deportividad.