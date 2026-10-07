Con apasionantes encuentros arranca la Liga de Futsal de Porvenir 2026 en el Gimnasio Padre Mario Zavattaro

Con un gran marco de público y apasionantes compromisos en las categorías Todo Competidor, Senior y Damas, se dio inicio oficialmente a la temporada de la Liga de Futsal de Porvenir 2026, certamen organizado por la Municipalidad de Porvenir a través de su Oficina Municipal de Deportes y Recreación.

La fecha inaugural tuvo lugar en el remozado Gimnasio Padre Mario Zavattaro, recinto deportivo que vibró con el apoyo de las familias y simpatizantes de los diferentes elencos en competencia, consolidando un espacio de encuentro deportivo fundamental para la isla de Tierra del Fuego.

Resultados de la primera fecha

En la categoría Todo Competidor, Porvenir F.C. firmó un estrecho debut al vencer por 3-2 a Chicos del Barrio. Por su parte, Club 1930 se impuso categóricamente por 3-0 frente a CD593 Ecuador, mientras que Deportivo Porvenir superó por 2-1 a Puerto Fuego.

En la serie Senior, Fomadep logró una ajustada victoria por 4-3 sobre Transportes Ozuljevich, Club 710 derrotó por 3-1 a Banda de René y Deportivo Porvenir abrochó un sólido 6-2 ante Victoria Plzen. En tanto, en la serie Damas, las escuadras de Fueguinas y Australes protagonizaron un disputado encuentro que terminó igualado 1-1.

Desde la organización municipal confirmaron que las acciones de la liga continuarán el próximo fin de semana en el mismo recinto deportivo con la disputa de la segunda fecha del calendario oficial.