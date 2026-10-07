Convocan a cicletada familiar “Muévete por tu Bienestar” este sábado en la Costanera de Punta Arenas

En el marco de las conmemoraciones del Día Nacional sin Auto y el Día Mundial de la Salud Mental, autoridades regionales realizaron el lanzamiento oficial de la cicletada familiar “Muévete por tu Bienestar”. La actividad recreativa e intersectorial se llevará a cabo este sábado 10 de octubre, a partir de las 18:00 horas, teniendo como punto de encuentro el sector de las canchas de básquetbol en la Costanera del Estrecho.

La jornada, abierta a toda la familia magallánica, contempla una sesión de calentamiento previo dirigida por instructores del Gimnasio Sportlife, la posterior largada del recorrido por el borde costero, además de sorteos, premios y sorpresas para los asistentes. El objetivo principal radica en recuperar el espacio público en un entorno seguro y promover la actividad física como un hábito saludable.

Salud mental, transporte sustentable y primavera

El Seremi del Deporte, Jacques Roux, enfatizó el trabajo conjunto de las instituciones: “Es una actividad colaborativa del intersector donde promovemos el uso de la bicicleta y, a su vez, resaltamos la actividad física como factor protector de la salud mental”.

Por su parte, el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Allan Stowhas, remarcó que el uso de modos activos de movilidad aporta tanto al cuidado del medio ambiente como al bienestar psicológico. En tanto, desde la Seremi de Salud, el seremi (s) Sadoc Ramírez y la profesional Maribel Bustos invitaron a la ciudadanía a aprovechar la llegada de la primavera para reactivarse físicamente en familia.