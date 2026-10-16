Cormupa realizará Zumbatón este domingo en la costanera de Punta Arenas por la prevención del cáncer de mama

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) organiza una Zumbatón por la Prevención del Cáncer de Mama para este domingo 18 de octubre en las canchas de la costanera de la ciudad, con el objetivo de fomentar la actividad física, la salud preventiva y la detección temprana de esta patología.

La jornada iniciará con el proceso de inscripción a las 10:00 horas, mientras que el baile y los concursos comenzarán oficialmente a las 11:00 horas. Las primeras 80 personas en registrarse recibirán un morral y una polera oficial de la campaña de concientización. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, invitó a los vecinos a vestir prendas rosadas: “Estamos con la camiseta puesta todo el año, pero en octubre le ponemos color rosado a las actividades para motivar a todas las mujeres de la comuna a participar”, destacó.

Atención preventiva y cupos de mamografía

Además del espacio recreativo, la actividad contará con un despliegue de profesionales de la salud. El jefe del Área de Salud de la Cormupa, Víctor Fuentes, detalló que habrá matronas en el lugar para resolver dudas sobre el autoexamen y promover el autocuidado.

Asimismo, Fuentes recordó que el municipio dispone de un convenio clave para la detección precoz: “Vamos a estar inscribiendo para el convenio de mamografía. No olvidemos que hoy tenemos 2.500 cupos disponibles para realizarse mamografías de aquí al 31 de diciembre”, enfatizó, invitando a la comunidad a acercarse a la costanera y participar de esta iniciativa abierta a todas las edades.