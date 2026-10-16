TABSA obtiene certificación internacional ISO 50.001 en Gestión de Energía de manos de SGS

La compañía naviera TABSA alcanzó un hito estratégico dentro de sus políticas de sostenibilidad al recibir la Certificación Internacional ISO 50.001 en Gestión de Energía. La acreditación fue entregada por la firma certficadora SGS, tras un exhaustivo trabajo de implementación iniciado en junio de 2025.

El logro fue celebrado en una ceremonia interna junto al equipo técnico que lideró el proceso. Gustavo Zimmermann, líder del Sistema de Gestión de Energía de TABSA, destacó que el avance se alinea con la Ley N.º 21.305 de Eficiencia Energética y apoya el compromiso de Chile para alcanzar la carbono neutralidad al año 2050. El desarrollo del sistema contó con la asesoría técnica de COPEC EMOAC, entidad con la que se estructuraron las auditorías e inspecciones en terreno para obtener el sello internacional con una vigencia de tres años.

Plan de inversiones y mejoras operativas

Tras culminar la fase de auditoría, la naviera inicia una etapa de operación continua que incluirá cambios procedimentales, capacitaciones para las tripulaciones e inversiones en tecnología de alta eficiencia.

En esa línea, el gerente general de TABSA, Cristóbal Kulczewski Larraín, confirmó un plan de inversiones enfocado en la adquisición de motores de última generación e innovaciones tecnológicas orientadas a reducir el impacto ambiental en las rutas marítimas que conecta la empresa.