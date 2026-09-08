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Delegación de jóvenes deportistas de Magallanes representa a Chile en el Mundial de Futsal AMF C15 en Paraguay

Los seleccionados provenientes de establecimientos educacionales de Punta Arenas y Puerto Natales integran la escuadra nacional en la cita internacional. El combinado chileno se ubica en el Grupo A junto a México, Canadá y el país anfitrión, pudiendo seguirse sus partidos a través de plataformas digitales.

Periodista Web
Periodista Web

Una delegación de jóvenes deportistas de la Región de Magallanes se encuentra en Paraguay representando a Chile en el Mundial de Futsal AMF C15, certamen que se disputa en las ciudades de Carmen del Paraná y Coronel Bogado, en el departamento de Itapúa.

El seleccionado nacional está integrado por estudiantes de establecimientos educacionales de Punta Arenas —Liceos Don Bosco, San José, Juan Bautista Contardi y Charles Darwin— y de Puerto Natales, pertenecientes a los liceos Gabriela Mistral y Monseñor Fagnano.

Chile forma parte del Grupo A de la competencia junto a las selecciones de Paraguay, México y Canadá, habiendo iniciado su participación frente al cuadro mexicano. El torneo reúne a 12 países de América, Europa y Oceanía, y sus encuentros están siendo transmitidos en directo a través del canal de YouTube de Graneros del Sur Producciones y el Facebook de Radio Graneros del Sur.

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