Deportista magallánica Florencia Vidal obtiene el primer lugar en el torneo internacional de freeride en Corralco

La joven deportista magallánica Florencia Vidal se consagró ganadora en la categoría Snowboard Mujer U12 durante la fecha del circuito internacional Corralco IFSA Junior 2, válida para el ranking sudamericano y clasificatorio global, realizada en el Centro de Ski Corralco, en la Reserva Nacional Malalcahuello.

El evento, organizado por el Club Cumbres de Curacautín, reunió a más de 100 competidores de clubes de Chile y Argentina. Con solo 7 años, Vidal fue la deportista de menor edad en todo el certamen, logrando el primer lugar en su categoría frente a exponentes de mayor edad del circuito juvenil.

La jornada competitiva en las laderas del Volcán Lonquimay se desarrolló bajo condiciones meteorológicas adversas, registradas con ráfagas de viento de hasta 80 km/h, viento blanco y temperaturas de -12°C. Esta situación obligó a cerrar preventivamente los andariveles y trasladar a los atletas hacia la zona de salida mediante máquinas pisa nieves. La deportista austral abrió la pista en su categoría y obtuvo el puntaje más alto del jurado, en un evento que contó con transmisión en vivo por las plataformas digitales de TVN Chile.