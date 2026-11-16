Error de jueces altera el Sudamericano de Medio Maratón en Santiago y obliga a compartir medallas entre Chile y Brasil

Un grave error en la señalización del recorrido marcó ayer el Campeonato Sudamericano de Medio Maratón 2026, disputado por las calles de Ñuñoa y Macul, luego de que un juez desviara a los atletas chilenos Juan Manuel Quijada y Ricardo Rojas cuando lideraban la prueba de 21 kilómetros.

Según relató el propio Quijada a Inforunning.arg, el comisario que encabezaba la carrera en una motocicleta se equivocó de trazado y los condujo por la ruta correspondiente al maratón de 42 kilómetros, obligándolos a realizar un giro adicional por el interior del estadio cuando restaba apenas un kilómetro para la meta.

Producto de la confusión, los fondistas nacionales terminaron corriendo cerca de 23 kilómetros. Mientras los chilenos seguían al primer juez, los competidores brasileños fueron guiados por otra motocicleta y tomaron la delantera, dejando a Quijada y Rojas desorientados y fuera de la definición habitual de la prueba.

“Llegamos reclamando para ver si se podía hacer algo, pero nos dijeron que no había nada que hacer, que era un error de ellos, que lo iban a asumir así, pero que tampoco nos podían dejar como ganadores porque no podían inventar tiempo”, relató Quijada tras cruzar la meta.

Clasificación excepcional y podio compartido

Tras revisar los antecedentes y sostener una reunión entre los delegados de los países involucrados, la organización resolvió decretar una clasificación excepcional, asignando dos primeros lugares, dos segundos puestos y un tercer lugar en el 21K masculino:

Medalla de oro: Juan Manuel Quijada (Chile) y Lucas Paulo Ferreira Barbosa (Brasil).

Medalla de plata: Ricardo Rojas (Chile) y Edelson de Ávila Almeida (Brasil).

Medalla de bronce: Mario Rivas (Chile).

Pese a la resolución deportiva, persiste la incertidumbre respecto de si los atletas nacionales podrán sumar los puntos válidos para el proceso clasificatorio hacia los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Declaración de la Federación Atlética de Chile

A través de un comunicado oficial, la Federación Atlética de Chile (Fedachi) manifestó su preocupación por los inconvenientes registrados durante el Fedachi Marathon 2026 y expresó su respaldo a los deportistas afectados.

La entidad aseguró que realizará una revisión exhaustiva de los registros y ejecutará las gestiones necesarias ante los organismos correspondientes para esclarecer lo ocurrido y resguardar la justicia deportiva.