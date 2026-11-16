Premian a 51 estudiantes en el concurso “Jóvenes Talentos de Magallanes” en Punta Arenas

Un total de 51 estudiantes de entre 5 y 18 años fueron reconocidos en la ceremonia de premiación del concurso “Jóvenes Talentos de Magallanes: Tradiciones de la Patagonia”, organizada por Fundación Teraike el viernes 13 de noviembre en el Centro Cultural de Punta Arenas.

Los escolares premiados, provenientes de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Timaukel, recibieron distinciones en las categorías de escritura e ilustración de manos de autoridades y representantes de las empresas auspiciadoras, entre ellas GASCO Magallanes.

Durante la actividad también se inauguró una exposición con las obras ganadoras del certamen, muestra que permanecerá abierta al público hasta el 19 de noviembre. Además, se presentó el libro “Jóvenes Talentos de Magallanes: Tradiciones de la Patagonia”, ejemplar que será distribuido en todos los establecimientos educacionales y bibliotecas públicas de la región.

El gerente comercial de GASCO Magallanes, Gonzalo Herrera, valoró el trabajo de los participantes y el impacto formativo del certamen impulsado por Fundación Teraike, orientado a fomentar la lectura, la creatividad, el pensamiento crítico y el vínculo con la identidad regional.

“La educación y la promoción de los talentos de los estudiantes son ejes centrales de la política de sostenibilidad y relacionamiento de GASCO Magallanes. Por ello, nuestra compañía lleva varios años respaldando esta iniciativa de Fundación Teraike”, señaló el ejecutivo.