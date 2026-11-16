Expresidente colombiano Gustavo Petro enfrenta denuncia por presunta entrega de contratos estatales a cambio de relaciones

A tres meses de haber dejado la presidencia de Colombia, el exmandatario Gustavo Petro enfrenta una controversia política y judicial tras las acusaciones formuladas por Deicy Jiménez, una mujer de 26 años que asegura haber recibido contratos estatales a cambio de mantener relaciones sexuales con él.

Las declaraciones comenzaron en octubre, durante una entrevista concedida a la periodista Vicky Dávila, directora de la revista Semana y exprecandidata presidencial opositora. En esa instancia, Jiménez relató que conoció a Petro en 2019 —cuando se desempeñaba como senador— a través de una plataforma de modelaje webcam y que posteriormente sostuvo una relación sentimental con él.

Según el testimonio de la denunciante, tras iniciar ese vínculo obtuvo contratos en diversas entidades del Estado colombiano. Jiménez afirmó además la existencia de una supuesta red integrada por “entre 30 y 40 mujeres” en condiciones similares, aunque hasta ahora ninguna otra persona ha hecho público un testimonio que respalde esa versión.

Difusión de video y respuesta del exmandatario

A comienzos de noviembre, Jiménez publicó en su cuenta de Instagram un registro audiovisual en el que aparece junto a Gustavo Petro en una habitación. En la grabación, ambos intercambian comentarios mientras el exjefe de Estado se coloca una chaqueta, sostienen una breve conversación y luego él la toma por la cabeza y la besa.

“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad”, señaló Jiménez, sin precisar si las imágenes fueron captadas antes, durante o después del periodo presidencial de Petro.

En la misma declaración, la mujer solicitó protección institucional para su entorno: “Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro. Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo llega a suceder hago responsable a Petro”.

Por su parte, Gustavo Petro ha negado de forma categórica las acusaciones de corrupción y entrega irregular de contratos en su contra, aunque no ha desmentido haber sostenido una relación con Jiménez.