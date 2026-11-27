Este viernes, a partir de las 19:00 horas y con acelerador a fondo en la pista de Rally Kart en Punta Arenas, comenzará a disputarse la primera fecha del Campeonato Regional de Karting Clausura “Copa Mobil – Comercial Harambour”.

La competencia, organizada por “Pasión Deportiva”, buscará coronar a los corredores más veloces de Magallanes mediante el formato de vuelta más rápida. El certamen cuenta con el auspicio de Pingüino Multimedia, Consultora Fecci, Patagonia RV Stop, Megamotors y Transpetrol, sumado al patrocinio de Espacio Urbano Pionero, Rally Kart y CG8 Producciones.

Categorías en competencia

El torneo contempla diez divisiones según edad, género, experiencia y peso de los participantes:

Mini: 10 a 11 años.

Infantiles A: 12 a 13 años.

Infantiles B: 14 a 15 años.

Junior: 16 a 17 años.

Damas: 17 años en adelante.

Debutantes: Mayores de 18 años que compiten por primera vez.

Expertos: 18 años en adelante.

Master A: Pilotos de 65 a 80 kilogramos.

Master B: Pilotos de 81 a 90 kilogramos.

Master C: Pilotos de 91 kilogramos o más.

Quienes deseen obtener mayor información o realizar consultas sobre el evento pueden comunicarse directamente al teléfono +56 9 4278 9282.