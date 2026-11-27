Este viernes 27 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) difundió los últimos datos relacionados con la tasa de desocupación en Chile: en el trimestre móvil agosto-octubre de 2026, alcanzó un nuevo máximo en cinco años y se situó en 10%.

En el trimestre móvil previo (junio-agosto), el desempleo ya había llegado a lo más alto del último lustro al escalar, en esa ocasión, a 9,6%. La última vez que el país registró una cifra de desocupación sobre los dos dígitos fue en el trimestre mayo-julio de 2020, cuando anotó 13,1% y se mantuvo en ese rango hasta mediados de 2021.

De acuerdo con el reporte del organismo estadístico, los desocupados en 12 meses registraron un aumento porcentual de 1,6 puntos porcentuales (pp.), motivado por el alza de la fuerza de trabajo (1,3%) y una reducción en las personas ocupadas (-0,4%). En contraparte, el total de desocupados aumentó 19,7%, desglosado en un alza de 19,9% entre los cesantes y de 17,6% en quienes buscan trabajo por primera vez.

“Anualmente, la tasa de participación se situó en 62,2%, creciendo 0,3 pp., mientras que la tasa de ocupación alcanzó 56,0%, decreciendo 0,7 pp. en el período; mientras que la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 0,1%, influida únicamente por las personas inactivas habituales (0,4%)”, detalló el informe.

Mujeres lideran tasa de desocupación

Por sexo, la tasa de desocupación en mujeres llegó al 10,7%, aumentando 1,9 pp. en doce meses. La tasa de participación femenina se ubicó en 53,8% y la tasa de ocupación alcanzó 48,0%, retrocediendo 0,3 pp.

En los hombres, en tanto, la tasa de desocupación alcanzó un 9,4%, creciendo 1,2 pp. Los hombres desocupados aumentaron 15,8%, incididos por los cesantes (16,0%) y quienes buscan trabajo por primera vez (13,0%), mientras que sus tasas de participación y ocupación se situaron en 70,9% y 64,2%, respectivamente.

Caída de ocupados, informalidad y Región Metropolitana

En doce meses, la disminución de las personas ocupadas (-0,4%) fue incidida exclusivamente por los hombres (-0,8%), debido a que las mujeres ocupadas aumentaron (0,2%). Por sector económico, la contracción estuvo marcada por:

Información y comunicaciones: -18,9%

Otras actividades de servicios: -11,5%

Industria manufacturera: -4,7%

Por categoría ocupacional, el descenso se observó en personas asalariadas formales (-2,6%) y personal de servicio doméstico (-2,5%). Paralelamente, la tasa de ocupación informal se situó en 27,0%, con un incremento de 0,8 pp. en un año (llegando a 29,3% en mujeres y 25,2% en hombres), mientras el volumen total de horas efectivas trabajadas descendió 1,0% con un promedio de 36,3 horas.

En la Región Metropolitana, la estimación de la tasa de desocupación del trimestre agosto-octubre de 2026 alcanzó 10,5%, aumentando 1,9 pp. en doce meses producto de la caída de la población ocupada (-0,6%) y del incremento de la fuerza de trabajo (1,5%), incidida principalmente por bajas en información y comunicaciones (-23,5%) e industria manufacturera (-9,4%).