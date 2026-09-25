Fundación Municipal de Deportes de Punta Arenas firma convenio con nuevo gimnasio

La Municipalidad de Punta Arenas, a través de su Fundación Municipal de Deportes, formalizó un importante convenio de colaboración con la cadena de gimnasios Smart Fit, con el objetivo de fomentar la actividad física, la recreación y los estilos de vida saludables en toda la comunidad magallánica.

El acuerdo institucional establece el desarrollo conjunto de actividades deportivas masivas, charlas de promoción de la salud, talleres formativos y el otorgamiento de becas de entrenamiento destinadas a deportistas destacados de la comuna, permitiéndoles contar con infraestructura de alto nivel para su preparación competitiva.

“Como Fundación buscamos constantemente generar alianzas. Es fundamental que nuestros vecinos practiquen deporte, ya sea por competencia, recreación o salud. Este convenio nos permitirá colaborar con becas que son muy importantes para brindar un apoyo específico a nuestros atletas”, valoró el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Compromiso territorial e inversión local

Por su parte, el Country Manager Cono Sur de Smart Fit, Cristián Deppe, remarcó el compromiso social de la compañía con las comunidades donde se instala. “Nos gusta entender la identidad de cada ciudad. Hace dos años nos juntamos con el alcalde para conocer las necesidades locales y hoy concretamos este paso para aportar al bienestar de la zona”, afirmó el ejecutivo.

La alianza se consolida tras la reciente inauguración de la primera sede de Smart Fit en Punta Arenas, un recinto de más de 1.300 metros cuadrados que significó una inversión cercana a un millón de dólares y que permitió generar empleo directo para más de 15 vecinos de la capital regional.